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23:28, 11 сентября 2023Россия

ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в Курской области

Курский губернатор Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в Рыльске

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывное устройство в Рыльске Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Он уточнил, что в результате атаки дрона никто не пострадал. «Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», — добавил Старовойт.

По словам губернатора, на месте происшествия работают представители силовых структур.

7 сентября ВСУ обстреляли Курскую область, всего было зафиксировано 12 прилетов. В результате происшествия никто не пострадал. В Гордеевке атака со стороны Украины повредила линию электроснабжения.

До этого сообщалось, что два дрона ВСУ обезвредили в селах Курской области. Один БПЛА был обезврежен в районе села Козино Рыльского района, а другой — недалеко от села Горналь Суджанского. Оба беспилотника обнаружили с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы и посадили антидроновыми ружьями.

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    Марина Совина
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