Россиянкам назвали визуально омолаживающую одежду на осень

Cтилист Плиско: жакет прямого кроя и широкие брюки визуально омолодят осенью

Cтилист-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам одежду на осень, которая визуально омолаживает. Соответствующий комментарий приводит издание Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка рассказала, что для женщин зрелого возраста нет особых ограничений в выборе предметов гардероба. По ее словам, удачно буду смотреться вещи в минималистичном стиле с упором на благородные оттенки. Она порекомендовала носить изделия бежевого, коричневого, синего и серого оттенков. «Это будет относиться к минимализму нормкор», — уточнила Плиско.

Помимо этого, эксперт посоветовала выбрать брючный костюм, жакет прямого кроя, широкие брюки палаццо под кроссовки или кеды, белую блузку и минималистичный ремень.

«Плюс на осень можно взять тренчкот или пальто силуэта оверсайз и сумку кроссбоди. Такой наряд отлично будет смотреться как на молодой женщине, так и на женщине 40 плюс. В этом образе границы возраста стерты. В таком наряде вы на 100 процентов будете выглядеть моложе», — заключила стилистка.

Ранее в сентябре стилист и дизайнер Наталья Шумиловская перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. В список вошли кожаный плащ и куртка, которые можно сочетать как с повседневными нарядами, так и с вечерними или деловыми.