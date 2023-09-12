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14:07, 12 сентября 2023Среда обитания

Названа самая аварийная улица в Москве

«АльфаСтрахование»: самой аварийной улицей в Москве стал Ленинский проспект
СюжетДТП в Москве:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2023 году самой аварийной улицей Москвы стал Ленинский проспект. Об этом говорят данные по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) с участием клиентов «АльфаСтрахования», передает «Газета.Ru».

Доля аварий, произошедших на Ленинском проспекте, составила 1,13 процента. Второе место по количеству дорожных происшествий занял проспект Мира с 1,05 процента, а третье место — Ленинградский проспект, где произошло 0,9 процента аварий. Пятерку лидеров замкнули Профсоюзная и Люсиновская улицы — там произошло 0,86 и 0,78 процента ДТП соответственно.

Сдерживающим фактором эксперты назвали камеры и ограничения. По их словам, движение на московских дорогах стало более упорядоченным. «К осени появятся несколько знаковых транспортных развязок, которые сделают его еще более логичным и удобным. Скоростные трассы города всегда востребованы как в центр, так и в область, на них много мелких и крупных ДТП», — заявил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

В июле сообщалось, что в России резко выросло количество ДТП с другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Число таких аварий увеличилось на 60 процентов.

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    Александра Качан
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