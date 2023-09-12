Создан огибающий препятствия «безмозглый» робот

Science Advances: создан мягкий робот, обладающий структурным интеллектом

Ученые Университета штата Северная Каролина создали мягкого «безмозглого» робота, который может перемещаться в сложных и динамичных средах. Поведение мягкого робота определяется его структурой и материалами, из которого он сделан, а не компьютером или вмешательством человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Мягкий робот, обладающий геометрическим интеллектом, был изготовлен из термочувствительных материалов — лентовидных жидкокристаллических эластомеров. Когда он перемещается по поверхности с температурой не менее 55 градусов Цельсия, то та часть ленты, что касается поверхности, сжимается, что вызывает вращательное движение. При этом чем теплее поверхность, тем быстрее катится робот.

Предыдущая версия робота, которая успешно преодолевала лабиринты, имела симметричную конструкцию, тогда как новый робот состоит из двух отдельных половин. Обе части представляют собой скрученную ленту, однако одна из них вытянута по прямой линии, а другая образует спираль подобно винтовой лестнице. Асимметричная форма позволяет роботу двигаться боком по дугам, подобно лежащему на боку пластиковому стаканчику, что дает ему возможность огибать сложные препятствия.

В ходе экспериментов была продемонстрирована способность робота перемещаться в извилистых лабиринтах с движущимися стенами или проходить через узкие пространства. Робот меняет направление движения при контакте с препятствием, но не может попасть в ловушку между двумя параллельными объектами в отличие от робота с симметричной конструкцией, который в этом случае бесконечно перемещается от одной стены к другой и обратно.