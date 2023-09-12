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18:15, 12 сентября 2023Моя страна

На Урале открыли карбоновую ферму

В Свердловской области открыли карбоновую ферму

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области начала работать карбоновая ферма, которая поможет сократить выброс углерода в атмосферу. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

На территории площадью 25 гектаров студенты и научные сотрудники Уральского аграрного университета вырастили техническую коноплю, которая помогает поглощать углерод. Кроме того, благодаря ферме учащиеся смогут реализовать прикладные навыки аграрного образования, увеличивая урожайность сельскохозяйственных культур.

Отмечается, что, помимо технической конопли, на территории фермы высадили 30 сортов яблонь, 20 сортов груш и более 100 сортов ягод.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Татарстан получил десятки миллионов рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». Отмечается, что на эти средства проведут работы по лесовосстановлению, закупят лесопожарную, лесокультурную технику и оборудование, а также сформируют запасы семян лесных растений.

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    Алиса Удовик
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