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12:59, 12 сентября 2023Из жизни

Рыбаки поймали 48-килограммового сома и получили 1,5 тысячи долларов

The Telegraph: в США рыбаки поймали гигантского сома весом в 48 килограммов

Фото: Mathieu Foulquié / imagebroker.com / Globallookpress.com

В США рыбаки Калеб Макадамс, Дэйв Шипман и Крис Бейкер поймали гигантского сома и выиграли премию в размере 1,5 тысячи долларов (около 147 тысяч рублей). Об этом сообщает The Telegraph.

9 сентября американцы выловили сома весом больше 48 килограммов, за которого получили денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи долларов. Также огромная рыбы помогла им обойти девять команд в турнире Alton Catfish Classic и выиграть главный приз в 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Общий вес трех пойманных мужчинами рыбин составил почти 69 килограммов.

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Второе место и вознаграждение в восемь тысяч долларов (772 тысячи рублей) досталось команде, которая поймала трех рыб общим весом 82 килограмма.

Весь улов, пойманный во время конкурса, был возвращен в реку Миссисипи живым. В прошлом году главный приз достался Крису Стауту и Хантеру Джонсону, которые сдали организаторам турнира трех рыбин весом 67 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Малайзии рыбаки поймали на удочку крокодила длиной более четырех метров. Капитан Тан Ю Хок сообщил, что это самый крупный крокодил, когда-либо пойманный в реке Мату. Вес рептилии составил около тонны.

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    Наталья Обрядина
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