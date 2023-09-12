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18:12, 12 сентября 2023Наука и техника

Британия испытала пушку модернизированного танка Challenger 3

Defense News: в Британии завершили испытания новой пушки для танка Challenger 3

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Британия завершила серию огневых испытаний гладкоствольной пушки L55A1CR3, которую получит модернизированный танк Challenger 3. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что совместное предприятие Rheinmetall и BAE Systems (RBSL) успешно завершило огневые испытания нового орудия, которые провели в апреле. Пушку протестировали перед поставкой на производство для интеграции с модернизированной башней.

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В 2021 году RBSL получила от Министерства обороны Великобритании контракт на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. В рамках соглашения 148 танков модернизируют до уровня Challenger 3. Первые машины могут поставить военным в 2027 году. Основанный на Challenger 2 танк также получит усовершенствованную систему управления огнем с новыми прицелами.

Ранее стало известно, что израильская компания Rafael подписала контракт с Минобороны Великобритании на сумму 25 миллионов долларов на интеграцию комплекса активной защиты Trophy на танки Challenger 3. Исполнение контракта начнется в 2024 году.

В марте издание Military Watch писало, что нарезная пушка поставленных Киеву танков Challenger 2 ограничивает совместимость со снарядами других западных боевых машин, которые передали Украине.

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    Даниил Иринин
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