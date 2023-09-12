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06:31, 12 сентября 2023Наука и техника

Употребление хитина признали полезным для обмена веществ

Science: употребление хитина признали полезным для обмена веществ

Фото: SIPA Asia / Globallookpress.com

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе признали употребление хитина (который содержится в панцирях насекомых, ракообразных и в грибах) полезным для обмена веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В ходе эксперимента авторы кормили лабораторных мышей, у которых отсутствовали кишечные бактерии, диетой с высоким содержанием жиров и с хитином. Специалистов интересовало влияние этого вещества на ожирение.

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Оказалось, что у мышей, которые ели хитин, но не могли его расщепить из-за отсутствия ферментов хитиназ, набрали наименьшее количество веса. Они также имели самые низкие показатели жировых отложений и лучше противостояли ожирению по сравнению с мышами, которые не ели хитин, а также с животными, которые ели и расщепляли его.

Механизм этого явления заключался во вызванном хитином вздутии кишечника. Это, в свою очередь, активировало иммунный ответ, который заставил клетки желудка увеличить выработку хитиназ. Примечательно, что процесс происходил без участия микробов в кишечнике. Кроме того, у группы мышей с кишечными бактериями хитин в рационе изменил бактериальный состав в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Вероятно, что кишечные бактерии так же адаптируются к содержащей хитина пище.

В будущем команда планирует провести новые исследования, но уже на людях, чтобы определить, возможно ли использовать хитин в качестве меры контроля ожирения.

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    Елена Апазиди
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