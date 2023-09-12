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18:30, 12 сентября 2023Мир

Дания отказала во въезде замглавы Минздрава России

Дания отказала во въезде замглавы Минздрава России Салагаю
Олег Салагай

Олег Салагай. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю главы Минздрава России Олегу Салагаю, который ехал на совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило российское посольство в Копенгагене в своем Telegram-канале.

Как сообщило представительство, 12-14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание ВОЗ, в котором должен принимать участие Салагай. «Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию», — сообщило посольство.

Дипломаты обвинили датские власти в том, что они «беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ». Посольство пообещало добиваться от датских властей объяснений и извинений в связи со случившимся.

В августе грузинские пограничники отказали российскому адвокату Павлу Астахову в транзите в Турцию на армяно-грузинской границе.

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    Александр Слабиев
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