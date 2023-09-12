Путин заявил о сложностях в преодолении минусовой тенденции в демографии

Путин заявил, что преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно

Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

По данным главы государства, в России средняя продолжительность жизни в 2023 году составила 74 года.

«У нас она [продолжительность жизни] растет. В 2021 году она была 71 год — средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас — 73,6. Был момент, по-моему, в июле этого года, [она была] 74 с небольшим, если год к году считать», – уточнил Путин.

Ранее президент, оценивая демографическую ситуацию в России, назвал ее сложной. В 2023 году в стране рождается меньше детей, чем год назад, сказал Путин, отметив необходимость дополнительных мер в сфере демографии.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась, что за первые шесть месяцев 2023 года уровень рождаемости в стране снизился на 2,3 процента. По ее словам, в некоторые месяцы первого полугодия было заметно улучшение ситуации, однако в целом рождаемость, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, снизилась.