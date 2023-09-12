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21:55, 12 сентября 2023Россия

Украинские диверсанты начали маскироваться под российских военных

Боец медчасти: украинские диверсанты маскируются под российских военных

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Боец медицинской части оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» Надежда рассказала, что украинские диверсионные группы на угледарском направлении начали маскироваться под российских военных и гражданских лиц, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что бойцы медчастей часто перемещаются между войсковыми частями, в том числе в ночное время суток, когда диверсанты наиболее активны.

«Некоторые на гражданских машинах передвигаются, те, которых ловили, были ориентировки, что передвигались на гражданских машинах, просто если вечером едете, утром, стараемся никого не подбирать и не тормозить», — заявила Надежда.

По ее словам, украинские диверсанты передвигаются на гражданских автомобилях, а также часто носят форму российских военнослужащих.

Ранее украинский солдат Виталий Лавринович, который попал в плен к российским военным на запорожском направлении, рассказал о ранениях, которые он получил из-за обстрела кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины.

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    Марина Совина
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