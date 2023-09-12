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19:07, 12 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин привез на родину 25,5 тысячи фальшивых евро

МВД изъяло более 25 тысяч фальшивых евро у судимого уроженца Бурятии

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В Бурятии полиция перекрыла канал поставок поддельной валюты и изъяла из незаконного оборота 25,5 тысячи фальшивых евро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») УК РФ. В рамках этого дела задержали двоих подозреваемых. Их отправили под стражу.

По словам Волк, к преступлению причастен 66-летний ранее судимый уроженец города Улан-Удэ, живущий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии. Мужчина из ближнего зарубежья вовлек россиянина в это дело, когда тот был за границей. Житель столицы согласился продать в России поддельные иностранные денежные купюры хорошего качества, которые якобы не могут распознать специальные детекторы.

В июле злоумышленники сбыли 12,5 тысячи фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Женщины обратились в полицию. Позднее россиянин вернулся на родину и снова организовал похожую сделку, получив за это 50 тысяч рублей.

Ранее в Белгороде 37-летний местный житель напечатал фальшивые купюры на миллионы рублей и попал под следствие.

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    Варвара Митина
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