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14:31, 12 сентября 2023Забота о себе

Ревнующей парня из-за переписки с бывшей невестой дали совет

Коуч Нолан: продолжающему дружить с экс-невестой мужчине стоит выставить границы

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Женщине, избранник которой активно переписывается с бывшей девушкой, стоит поговорить с партнером и попросить его выставить границы, уверена коуч по отношениям Колин Нолан. Условия такой переписки она назвала в колонке для издания Mirror.

По словам 28-летней женщины, ее бойфренд был помолвлен с некой девушкой еще в юном возрасте, однако пара рассталась. С автором письма он встречается уже полтора года, они съехались, однако экс-невеста продолжает активно писать мужчине. «Он не прячет эту переписку от меня, но и не рассказывал об этом раньше. Однажды ночью он переписывался с ней час, и пришлось спросить, кому он пишет», — объяснила автор письма. Женщина призналась, что это омрачает ее отношения, хотя бойфренд и клянется, что просто дружит с бывшей, знает ее больше 10 лет и остается с ней в одной компании.

В ответ Нолан отметила, что беспокойство женщины понятно, однако нужно держать под контролем свои чувства и помнить, что помолвку ее партнер разорвал с невестой не просто так. «Если они расстались полюбовно и остались друзьями — это очень взрослый поступок, это не выглядит как сценарий, в котором они снова прыгнут друг к другу в постель. Но вашему бойфренду нужно внимательно отнестись к тому, как эта дружба влияет на вас», — написала коуч.

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По словам Нолан, нужно поговорить о границах, которые мужчине нужно выставить в своей дружбе с бывшей. «Да, дружба — это здорово, но он не должен откровенничать с ней так же, как когда-то, и дружба не должна влиять на ваши отношения», — заключила она.

Ранее Нолан дала совет женатому мужчине, которому начала изменять любовница. По словам эксперта, сперва мужчине нужно разобраться в отношениях с законной супругой.

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    Александра Лисица
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