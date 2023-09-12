Второй мужчина без головы обнаружен в московской квартире

СКР: в Москве на Фестивальной улице найдено второе обезглавленное тело мужчины

Россиянина без головы нашли в парке на севере Москвы

Начало событий в новости Россиянина без головы нашли в парке на севере Москвы

В Москве найдено второе обезглавленное тело мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Погибший находился в квартире жилого дома на улице Фестивальная. На месте работают следователи и криминалисты. Их работу координирует прокурор Северного административного округа Михаил Попков, уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 12 сентября сообщалось, что в парке около улицы Фестивальной также было обнаружено тело мужчины с отчлененной головой. На туловище, шее и голове имелись колото-резаные ранения.

Оба тела с отрубленными головами, но их гибель не связана между собой, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, также у них разная давность смерти. Тот, который был обнаружен в парке, скончался недавно. Второй — умер два дня назад.