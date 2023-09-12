Россиянина без головы нашли в парке на севере Москвы

На севере Москвы нашли тело мужчины без головы

В парке на севере Москвы, около улицы Фестивальной, нашли тело мужчины с отчлененной головой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств, подчеркнула Нефедова.

Сейчас на месте работают силовики. На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, рассказала «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Ранее Подмосковный суд вынес приговор группе бывших сторонников ныне покойного националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) за убийства по мотиву межнациональной розни. Они совершили шесть убийств — в Смоленской области, Сергиево-Посадском районе Московской области и на территории национального парка «Лосиный остров».