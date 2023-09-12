Россиянина взяли под стражу за наезд на полицейского во время погони

Суд арестовал водителя, сбившего полицейского во время погони в Ярославле

Суд в Ярославле арестовал водителя по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) во время погони в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На слушаниях следователь пояснил, что обвиняемый, управляя автомобилем Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 10 сентября совершил наезд на полицейского. Кроме того, в момент задержания водитель также отпинал его коллегу.

Сам фигурант вину не признал. Он пробудет под стражей до 9 ноября.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении ярославца взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.