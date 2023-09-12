Мужчины и женщины рассказали о полученных во время секса травмах

На Reddit назвали ожог вагины от виски среди полученных во время секса травм

Мужчины и женщины — пользователи форума Reddit — назвали самые запоминающиеся травмы, полученные ими во время секса. Они перечислили такие инциденты в подразделе AskReddit.

Одним из самых популярных комментариев стала жалоба женщины, которая получила ожог вагины из-за виски.

Я была наверху, схватила бутылку виски, отпила, оседлав его. Он нашел это возбуждающим и решил выпить с моего тела, пока я наверху. Вылил виски мне на грудь и слизывал его, но поймал не все, и напиток стек вниз. Мне нравилось происходящее, и я не сразу поняла, что мне больно. Как же жгло! Я соскочила, сказала ему, что все горит, и побежала в душ Katemonster89 пользовательница Reddit

Еще один комментатор рассказал, как повредил крайнюю плоть члена.

Я не обрезан, и девушка прыгнула на меня без смазки, порвав необрезанную часть. Не очень ужасно, но настроение пропало, и пришлось сделать перерыв в сексе на пару недель No-Emphasis-8371 пользователь Reddit

Другой пользователь Reddit вспомнил о необычной травме — ему нанесла рану бижутерия партнерши.

Мы агрессивно ласкали друг друга. Я почувствовал что-то странное и отошел в уборную. В зеркале увидел, что ее большая сережка-кольцо проткнула мне щеку и свисала сбоку. Вынул, протер спиртосодержащим, вернулся к делу. Но было очень странно, потому что боли не было совсем ManBroCalrissian пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали действенные способы, помогающие избавиться от нежелательной эрекции. В самом популярном комментарии советовали напрягать мышцы ног, чтобы простимулировать кровообращение в других участках тела