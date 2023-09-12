Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 12 сентября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о полученных во время секса травмах

На Reddit назвали ожог вагины от виски среди полученных во время секса травм

Фото: Unsplash

Мужчины и женщины — пользователи форума Reddit — назвали самые запоминающиеся травмы, полученные ими во время секса. Они перечислили такие инциденты в подразделе AskReddit.

Одним из самых популярных комментариев стала жалоба женщины, которая получила ожог вагины из-за виски.

Я была наверху, схватила бутылку виски, отпила, оседлав его. Он нашел это возбуждающим и решил выпить с моего тела, пока я наверху. Вылил виски мне на грудь и слизывал его, но поймал не все, и напиток стек вниз. Мне нравилось происходящее, и я не сразу поняла, что мне больно. Как же жгло! Я соскочила, сказала ему, что все горит, и побежала в душ

Katemonster89пользовательница Reddit

Еще один комментатор рассказал, как повредил крайнюю плоть члена.

Я не обрезан, и девушка прыгнула на меня без смазки, порвав необрезанную часть. Не очень ужасно, но настроение пропало, и пришлось сделать перерыв в сексе на пару недель

No-Emphasis-8371пользователь Reddit
Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022

Другой пользователь Reddit вспомнил о необычной травме — ему нанесла рану бижутерия партнерши.

Мы агрессивно ласкали друг друга. Я почувствовал что-то странное и отошел в уборную. В зеркале увидел, что ее большая сережка-кольцо проткнула мне щеку и свисала сбоку. Вынул, протер спиртосодержащим, вернулся к делу. Но было очень странно, потому что боли не было совсем

ManBroCalrissianпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали действенные способы, помогающие избавиться от нежелательной эрекции. В самом популярном комментарии советовали напрягать мышцы ног, чтобы простимулировать кровообращение в других участках тела

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Путин описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла»

    СК возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета под Новосибирском

    Директор Росатома рассказал о давлении Киева на персонал Запорожской АЭС

    Мужчины и женщины рассказали о полученных во время секса травмах

    Россиянина без головы нашли в парке на севере Москвы

    Кинолог развеял мифы о вакцинации собак

    «Отважные» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

    Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего под Новосибирском Airbus

    Медик ВСУ рассказала о больших потерях на фронте и необходимости мобилизации

    В США призвали расследовать отказ Илона Маска включать Starlink вблизи Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости