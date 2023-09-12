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19:37, 12 сентября 2023Россия

Россиянка посадила детей в клетку к собаке за плохое поведение

На Кубани мать посадила детей в клетку к собаке за плохое поведение

На Кубани мать посадила детей в клетку к собаке за плохое поведение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянка заявила, что сыновья баловались в салоне автомобиля. Она пересадила их в прицеп, где стояла клетка с псом, и продолжила движение.

В движущейся Chevrolet Niva детей заметили очевидцы на дороге Тимашевск — Гречаная Балка. Они подумали, что мальчиков похитили, и сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, на женщину составили протокол за нарушение правил перевозки людей и передали данные семьи в ПДН.

В апреле в Республике Тыва учительница избила двух школьников, которые плохо себя вели. Инцидент попал на видео.

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    Евгения Куликова
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