Ким Чен Ына встретили в России красной ковровой дорожкой
Председателя КНДР Ким Чен Ына встретили в России красной ковровой дорожкой
Председателя КНДР Ким Чен Ына встретили в России красной ковровой дорожкой. Об этом пишет URA.ru.
Уточняется, что политик вышел из вагона своего поезда на станции Хасан в Приморском крае. Он спустился по лестнице, на которой была расстелена красная ковровая дорожка.
Ранее были описаны особенности бронепоезда Ким Чен Ына. В частности, в одном из вагонов находится штаб с самыми передовыми технологиями, а сам состав перевозит несколько бронированных автомобилей.
Также сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу примет участие в предстоящих переговорах российского лидера Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.