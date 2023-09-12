Председателя КНДР Ким Чен Ына встретили в России красной ковровой дорожкой

Председателя КНДР Ким Чен Ына встретили в России красной ковровой дорожкой. Об этом пишет URA.ru.

Уточняется, что политик вышел из вагона своего поезда на станции Хасан в Приморском крае. Он спустился по лестнице, на которой была расстелена красная ковровая дорожка.

Ранее были описаны особенности бронепоезда Ким Чен Ына. В частности, в одном из вагонов находится штаб с самыми передовыми технологиями, а сам состав перевозит несколько бронированных автомобилей.

Также сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу примет участие в предстоящих переговорах российского лидера Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.