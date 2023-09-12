Описаны особенности бронепоезда Ким Чен Ына

Forbes: бронепоезд Ким Чен Ына оборудован по последнему слову техники

Несмотря на устаревший внешний вид, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына, прибывшего с визитом в Россию, изнутри оборудован по последнему слову техники, пишет Forbes.

По некоторым данным, в одном из вагонов находится штаб с передовыми технологиями, а сам состав перевозит несколько бронированных автомобилей на случай экстренной эвакуации руководителя.

Во время поездки Ким Чен Ына в Китай в марте 2018 года северокорейское телевидение демонстрировало внутреннее убранство бронепоезда. В одном из его вагонов были белые стены, шторы цвета слоновой кости и розовые кожаные диваны. Каких-либо других фото или видео поезда Ким Чен Ына не публиковалось.

Отец нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ир летом 2001 года в течение 24 дней проехал на бронепоезде по территории всей России — до Санкт-Петербурга и обратно. Эта поездка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из когда-либо совершенных первым лицом государства. Бронепоезд деда Ына — Ким Ир Сена — был специальным образом укреплен и из-за тяжелой брони не мог разгоняться более чем до 60 километров в час.

Выехавший 10 сентября из столицы КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде в Россию, где уже провел переговоры с главой Минприроды Александром Козловым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Встреча президента России Владимира Путина с руководителем Северной Кореи состоится в формате делегаций. В ней также примет участие глава российского Минобороны Сергей Шойгу. При необходимости главы государства поговорят один на один.