В Запорожской области главе МАГАТЭ предложили повесить на шею кулон

Рогов порекомендовал Гросси повесить на шею кулон из обедненного урана

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси повесить себе на шею кулон из обедненного урана. Так он отреагировал за слова Гросси о том, что снаряды с обедненным ураном не приведут к значительным радиологическим последствиям, передает РИА Новости.

«Всем тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу... этот уран же безопасен, опасаться, если верить заявлениям западных политиков и горе-экспертов, нечего», — сказал Рогов.

По его словам, глава МАГАТЭ такими заявлениями демонстрирует необъективность и неспособность отстаивать безопасность. «Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные», — заявил он.

Он также выразил сожаление, что глава агентства «в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов».

Ранее Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет значимых радиологических рисков. «С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — сказал он.