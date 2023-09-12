Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:05, 12 сентября 2023Из жизни

Львица украла видеокамеру у туриста и устроила собственные съемки

LADbible: в Кении дикая львица украла включенную камеру и пробежалась с ней

В Кении дикая львица украла включенную видеокамеру GoPro у туриста из Объединенных Арабских Эмиратов и устроила собственные съемки саванны. Об этом сообщает LADbible.

Как рассказал автор видео Ахмед Галал, во время посещения заповедника Масаи-Мара он заметил львицу. Мужчина решил проверить, что животное будет делать с камерой. Он поставил ее недалеко от львицы и начал наблюдать.

Оказалось, что животное действительно заинтересовалось прибором. Дикая кошка подошла к камере, а потом схватила ее и бросилась прочь. GoPro записала, как львица пробежалась по саванне с необычных ракурсов. Позже животное добралось до зарослей высокой травы и прилегло там отдохнуть.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Галал признался, что больше всего переживал о том, удастся ли ему получить камеру обратно. В итоге он с сопровождающими погнался за львицей, и в какой-то момент она бросила прибор. GoPro почти не пострадала, если не считать несколько царапин на корпусе. Пользователи сети сразу же принялись комментировать полученные кадры. «Львица такая: "Привет, ребята, добро пожаловать в мой влог!"» — пошутил один из зрителей видео. «Эй, как дела, сегодня я покажу вам, как поймать антилопу», — продолжил второй.

Ранее сообщалось, что обезьяна в зоопарке на Филиппинах отняла мобильный телефон у посетительницы, пытавшейся ее покормить. После этого животное засняло реакцию женщины на произошедшее.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

    Путин сравнил отечественные автомобили с Mercedes и Audi

    Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

    Пилот севшего в поле самолета раскрыл состояние пассажиров и экипажа

    Путин прокомментировал слова о связях Трампа с Россией

    Путин отметил отсутствие эффекта от применения ВСУ кассетных боеприпасов

    Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей

    Путин рассказал об отношении властей Украины к своим солдатам

    Путин назвал количество уехавших из России артистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости