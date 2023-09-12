Lizzo обругали в сети за танец в бикини на фоне обвинений в домогательствах

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, подверглась критике в сети за публикацию откровенного контента на фоне обвинений в домогательствах и дискриминации. Фото и комментарии на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя хип-хоп-исполнительница поделилась видео, на котором она танцует у бассейна во дворе собственного дома в голубом бикини с цветочным принтом, состоящем из треугольного лифа и трусов на завязках. При этом волосы знаменитости распущены, а на ее лице отсутствует макияж.

Подписчики обругали Lizzo, посчитав размещение подобного ролика неприемлемым. «Мы сделаем вид, что обвинений в сексуальных домогательствах просто не существует?», «Почему ей все равно на вещи, в которых ее обвинили?», «Поведение человека, которого обвини в домогательствах», — высказывались фанаты.

В начале августа на Lizzo подали в суд за дискриминацию и домогательства. Три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично.