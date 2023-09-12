Группировка в Мали объявила о войне с властями страны

AFP: группировка в Мали объявила, что находится в состоянии войны с властями

Группировка «Координация движений Азавада», действующая на севере Мали, объявила, что находится в состоянии войны с правительством страны. Об этом сообщает агентство France Press (AFP).

В опубликованном коммюнике группировка призывает всех жителей Азавада (туарегское название Мали) отправиться на места, чтобы сделать свой вклад в военные усилия для восстановления контроля над всей территорией страны, уточняет агентство.

Ранее в Мали произошло несколько терактов, в результате пострадали военные и мирные жители. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство решительно осуждает активность террористов в стране, которая может привести к обострению во всем Сахаро-Сахельском регионе.