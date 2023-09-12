Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 12 сентября 2023Мир

Группировка в Мали объявила о войне с властями страны

AFP: группировка в Мали объявила, что находится в состоянии войны с властями

Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

Группировка «Координация движений Азавада», действующая на севере Мали, объявила, что находится в состоянии войны с правительством страны. Об этом сообщает агентство France Press (AFP).

В опубликованном коммюнике группировка призывает всех жителей Азавада (туарегское название Мали) отправиться на места, чтобы сделать свой вклад в военные усилия для восстановления контроля над всей территорией страны, уточняет агентство.

Ранее в Мали произошло несколько терактов, в результате пострадали военные и мирные жители. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство решительно осуждает активность террористов в стране, которая может привести к обострению во всем Сахаро-Сахельском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию

    Полковник высказался об обороне армии России на южнодонецком направлении

    54-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в купальнике

    Диагностический ассистент на базе ИИ появится во взрослых поликлиниках Москвы

    В Швеции предрекли масштабный конфликт из-за ненависти Запада к России

    Группировка в Мали объявила о войне с властями страны

    В США оценили возможность смягчения санкций против Ирана

    Пособие по украинскому языку направили в новые регионы

    Россиянка побывала в провинции Германии и назвала ее российской глубинкой

    Названо лишающее США мирового господства действие России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости