В Подмосковье иностранцы украли алкоголь и сигареты на миллион рублей и попались

В Ступино полиция задержала 3 иностранцев за кражу алкоголя на 1 млн руб.

В Ступино полиция задержала троих уроженцев ближнего зарубежья по подозрению в серии краж из продуктовых магазинов. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Их отправили под стражу.

По версии следствия, задержанные приходили в торговые точки после закрытия, открывали двери с помощью лома и выносили из магазинов дорогостоящий алкоголь и табачные изделия. Товары грузили в автомобили каршеринга, после чего скрывались. С июня по август они совершили семь краж на территории городских округов Ступино, Раменского, Серпухова, Каширы и Коломны. Общий ущерб составил более миллиона рублей

Петрова рассказала, что в квартире одного из задержанных обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Со слов мужчин, украденную продукцию они продавали прохожим на улицах Подмосковья, вырученные деньги тратили на личные нужды.

Ранее в Алуште двое мужчин за 50 секунд вынесли из магазина технику на 300 тысяч рублей. Их задержали.