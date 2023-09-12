Physics Open: обнаружено неизвестное взаимодействие нейтрино с фотонами

Ученые Университета Хоккайдо обнаружили, что нейтрино могут взаимодействовать с фотонами ранее неизвестным образом. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics Open.

В классических условиях, то есть в вакууме, нейтрино не взаимодействует с квантами электромагнитного излучения. Однако этому способствует присутствие однородного магнитного поля в масштабе 10 кубических километров, что характерно для околозвездной плазмы, так как плазма представляет собой ионизированный газ, в котором присутствуют отрицательно или положительно заряженные ионы.

Взаимодействие нейтрино с фотонами в замагниченном поле описывается в рамках стандартной модели электрослабого взаимодействия и включает в себя теоретическое явление, называемое электрослабым эффектом Холла. Он является обобщением эффекта Холла в проводниках, когда создается разность потенциалов, перпендикулярная электрическому току и приложенному магнитному полю.

Ученые разработали математические представление нейтрино-фотонного взаимодействия, известное как лагранжиан и являющееся удобным описанием изменений энергетических состояний системы. Кроме того, оказалось, что именно взаимодействием между нейтрино и фотонами высвобождает энергию, которая нагревает солнечную корону, имеющую гораздо более высокую температуру, чем поверхность Солнца.