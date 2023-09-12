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10:23, 12 сентября 2023Среда обитания

Путин объявил о планах построить в России мегатрассы до Тихого океана

Путин: в РФ построят мегатрассы через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России построят скоростные автомобильные магистрали, которые пройдут через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. О планах создать в стране новые мегатрассы заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Глава государства добавил, что будет сформирован единый транспортный коридор «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. «Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков», — пояснил Путин.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что новый участок федеральной трассы М-12 «Восток» планируют открыть в ноябре 2023 года. Он пройдет по территории Чувашии. Однако точная дата запуска не уточняется.

Трасса М-12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России. В 2024 году она будет продлена до Екатеринбурга, в 2025-м — до Тюмени. «Восток» войдет в международный транспортный коридор «Россия» — один из главнейших проектов развития дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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    Нина Ташевская
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