Путин назвал плюсы и минусы 1990-х

Путин: Россия в 1990-е годы приобрела свободу, но многое бездумно потеряла

Россия в 1990-е годы приобрела свободу, но многое бездумно потеряла. Об этом, называя плюсы и минусы 90-ых во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил президент Владимир Путин, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«В 90-ые годы мы многое приобрели, имею в виду раскрепощение и свободу, многое потеряли, к сожалению. Бездумно истратили или расточали то, что было наработано прежними десятилетиями за время существования Советского Союза», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявлял, что Россия в 1990-е годы была в слабом состоянии, зависела от различных финансовых инструментов и утратила часть своего суверенитета. Глава государства столкнулся с этим, когда был председателем правительства в 1999 году, рассказал он.

Путин также рассказал о фиаско России после распада СССР. По его мнению, Москва потерпела фиаско, когда США удалось после развала СССР разобщить русских и украинцев.