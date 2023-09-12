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15:35, 12 сентября 2023Ценности

«Ниву» Жириновского выставили на продажу за пять миллионов рублей

«Ниву» Владимира Жириновского выставили на продажу за пять миллионов рублей

Скриншот: avito.ru

Автомобиль ВАЗ 4Х4 («Нива»), который предположительно принадлежал покойному лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, выставили на продажу. На объявление, которое появилось на платформе «Авито» (на данный момент оно удалено), обратили внимание в «Подъеме».

Речь идет о девятилетней машине синего цвета с пробегом в 50 тысяч километров, которая, по словам автора публикации, ездила по Москве с логотипом партии. Среди прочего в объявлении прикреплен снимок документов, якобы подтверждающий тот факт, что политик владел упомянутым транспортным средством. Стоимость «Нивы» оценили в пять миллионов рублей.

«Машина в идеальном состоянии. Единственный автомобиль, который был зарегистрирован в ГИБДД на Владимира Вольфовича Жиринскового. Его личный автомобиль. Звонить понимающим людям», — говорится в публикации.

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В то же время руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил журналистам, что на самом деле не может подтвердить подлинность данного объявления. «Мы очень рады, что такое внимание к нему сохраняется и что его имя является таким брендом, который увеличивает резко цену разных, вроде бы обычных вещей. Но это все на совести продавцов и на усмотрение покупателей», — заключил он.

В июне 2022 года на продажу также выставили лимузин Жириновского Mercedes-Benz S-Class Pullman. По словам продавца, автомобиль находился в хорошем состоянии, несмотря на одно ДТП. Стоимость транспортного средства с пробегом 155 тысяч километров составляла 2,5 миллиона рублей.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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    Карина Черных
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