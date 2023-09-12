«Ниву» Жириновского выставили на продажу за пять миллионов рублей

«Ниву» Владимира Жириновского выставили на продажу за пять миллионов рублей

Автомобиль ВАЗ 4Х4 («Нива»), который предположительно принадлежал покойному лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, выставили на продажу. На объявление, которое появилось на платформе «Авито» (на данный момент оно удалено), обратили внимание в «Подъеме».

Речь идет о девятилетней машине синего цвета с пробегом в 50 тысяч километров, которая, по словам автора публикации, ездила по Москве с логотипом партии. Среди прочего в объявлении прикреплен снимок документов, якобы подтверждающий тот факт, что политик владел упомянутым транспортным средством. Стоимость «Нивы» оценили в пять миллионов рублей.

«Машина в идеальном состоянии. Единственный автомобиль, который был зарегистрирован в ГИБДД на Владимира Вольфовича Жиринскового. Его личный автомобиль. Звонить понимающим людям», — говорится в публикации.

В то же время руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил журналистам, что на самом деле не может подтвердить подлинность данного объявления. «Мы очень рады, что такое внимание к нему сохраняется и что его имя является таким брендом, который увеличивает резко цену разных, вроде бы обычных вещей. Но это все на совести продавцов и на усмотрение покупателей», — заключил он.

В июне 2022 года на продажу также выставили лимузин Жириновского Mercedes-Benz S-Class Pullman. По словам продавца, автомобиль находился в хорошем состоянии, несмотря на одно ДТП. Стоимость транспортного средства с пробегом 155 тысяч километров составляла 2,5 миллиона рублей.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.