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14:01, 12 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили украинскую станцию РЭБ «Нота»

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинской станции РЭБ «Нота»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

За сутки на данном направлении, добавили в министерстве, российским Вооруженным силам удалось отбить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы были кроме «Ноты» поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица «Мста-Б».

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    Никита Абрамов
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