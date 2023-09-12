Минобороны России отчиталось об уничтожении украинской станции РЭБ «Нота»

Российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

За сутки на данном направлении, добавили в министерстве, российским Вооруженным силам удалось отбить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы были кроме «Ноты» поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица «Мста-Б».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результатов контрнаступления ВСУ нет, а потери большие. По словам главы государства, с начала контрнаступления противник потерял 71,5 тысячи человек.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам президента, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.