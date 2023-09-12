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16:42, 12 сентября 2023Культура

Aerosmith перенесла прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith перенесла прощальный тур

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская рок-группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем у солиста коллектива и отца актрисы Лив Тайлер Стивена Тайлера. Об этом сообщается в аккаунте группы в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С разбитым сердцем сообщаю, что получил строгое предписание врача не петь в течение следующих 30 дней», — сообщил Тайлер. По его словам, во время недавнего выступления он повредил голосовые связки, что в результате привело к кровотечению.

Aerosmith анонсировала прощальный тур в мае. «После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений более чем для 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!» — говорилось в сообщении.

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    Варвара Кошечкина
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