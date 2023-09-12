Джордж Буш удивился своей фотографии с Пригожиным

Экс-президент США Буш удивился своей фотографии с Пригожиным из 2006 года

Бывший президент США Джордж Буш-младший удивился фотографии, на которой он запечатлен с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью, доступном на YouTube.

Фотография была сделана более 17 лет назад. Буш-младший назвал Пригожина шеф-поваром Путина. «Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он [Пригожин] был парнем, который подавал мне еду», — сказал Буш.

Фотография, о которой говорит Буш, была сделана 14 июля 2006 года. Тогда президент России Владимир Путин со своей бывшей супругой ужинал с Бушем и его женой Лорой. Встреча проходила в Большом Стрельнинском дворце в Санкт-Петербурге. Тогда России впервые принимала саммит «Большой восьмерки» (G8). Пригожин, судя по всему, подавал лидерам напитки.

Ранее Кремль назвал одну из возможных причин крушения самолета с Пригожиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выводов по расследованию авиакатастрофы с самолетом, на борту которого находился Пригожин, пока нет, но в качестве одной из версий рассматривается «преднамеренное злодеяние».