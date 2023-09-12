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10:30, 12 сентября 2023Путешествия

Появились новые подробности аварийной посадки российского самолета в поле

Mash: Airbus не смог долететь до Новосибирска из-за аварийного остатка топлива
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Гульнара Иванова / ТАСС

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» собирался сесть в Новосибирске, поскольку из-за проблем с шасси и протечки одной из трех гидросистем мог парализовать работу Омского аэропорта. Новые подробности экстренной посадки Airbus A320 в поле появились в Telegram-канале Mash.

При этом отмечается, что долететь до соседней авиагавани пассажирскому лайнеру не удалось из-за аварийного остатка топлива. «Пролетая над Омском, пилоты выпустили шасси, из-за чего образовался повышенный расход топлива по причине возросшего аэродинамического сопротивления, — говорится в сообщении. — Убрать их назад однако уже не вышло — из-за частичного отказа гидравлики».

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По информации источника, если бы воздушное судно приземлилось в местном аэропорту, длины взлетно-посадочной полосы могло не хватить для аварийной посадки. Более того, оказалась бы занята единственная полоса.

Ранее 12 сентября стало известно, что направлявшийся из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту лайнера находились 159 человек, в том числе 23 ребенка.

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    Фариза Бацазова
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