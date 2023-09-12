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17:18, 12 сентября 2023Экономика

Родителям детей-инвалидов в России облегчат жизнь

«Интерфакс»: работающие родители детей-инвалидов смогут получать пособие

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект указа, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать и получать пособие по уходу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как напомнил глава Минтруда Антон Котяков, сейчас такая возможность у них отсутствует. Дать ее планируется тем, кто работает неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Вступить в силу облегчающее родителям детей-инвалидов решение может с 1 января 2024 года

В России выплата родителям и опекунам по уходу за детьми с инвалидностью или гражданами с инвалидностью I группы с детства составляет сейчас 10 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» раскритиковала предложение ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре оплачиваемых выходных дня. По словам парламентария, такие инициативы по-своему дискредитируют работника перед работодателем. Последний может не захотеть брать на работу человека, имеющего такие дополнительные льготы.

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    Дмитрий Воронин
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