Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:21, 12 сентября 2023Путешествия

Беременная пассажирка попала в больницу после посадки Аirbus в поле

Женщина на 33 неделе беременности попала в больницу после посадки А320 в поле

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Женщина на 33 неделе беременности была среди пассажиров Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

24-летняя беременная пассажирка Елизавета Ф. попала в больницу после инцидента, серьезных травм она не получила. При этом, по информации портала, россиянка сама несколько лет работала стюардессой.

Уточняется, что в медицинское учреждение также доставили 58-летнюю Лидию Л. У нее случился разрыв связок коленного сустава. Еще двум женщинам, Юлии М. и Елене В., врачи оказали помощь на месте.

Ранее стало известно, что один из пассажиров А320 написал прощальное смс своей девушке перед экстренной посадкой. В сообщении мужчина признался ей в любви.

Самолет «Уральских авиалиний» незапланированно приземлился в поле в 180 километрах от Новосибирска. Борт направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден сменить курс. По данным МЧС, на борту находился 161 человек, все остались живы.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Ивлеева показала на видео зарядку в обтягивающих лосинах

    Перечислены поддерживающие курс рубля факторы

    Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль сняла квартиру в Санкт-Петербурге

    Патриарх Кирилл назвал главной задачей России победить силы зла

    Умер бывший вице-губернатор Петербурга

    Игрок «Локомотива» рассказал о влиянии Дзюбы на клуб

    Экс-глава МИД Австрии оценила влияние атак БПЛА на Россию

    В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

    В Китае десятки 100-килограммовых крокодилов сбежали из питомника из-за ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости