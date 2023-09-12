Беременная пассажирка попала в больницу после посадки Аirbus в поле

Женщина на 33 неделе беременности попала в больницу после посадки А320 в поле

Женщина на 33 неделе беременности была среди пассажиров Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

24-летняя беременная пассажирка Елизавета Ф. попала в больницу после инцидента, серьезных травм она не получила. При этом, по информации портала, россиянка сама несколько лет работала стюардессой.

Уточняется, что в медицинское учреждение также доставили 58-летнюю Лидию Л. У нее случился разрыв связок коленного сустава. Еще двум женщинам, Юлии М. и Елене В., врачи оказали помощь на месте.

Ранее стало известно, что один из пассажиров А320 написал прощальное смс своей девушке перед экстренной посадкой. В сообщении мужчина признался ей в любви.

Самолет «Уральских авиалиний» незапланированно приземлился в поле в 180 километрах от Новосибирска. Борт направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден сменить курс. По данным МЧС, на борту находился 161 человек, все остались живы.