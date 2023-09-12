Пассажир севшего в поле Airbus написал прощальное СМС своей девушке

Пассажир A320 отправил прощальное СМС перед посадкой в поле под Новосибирском

Пассажир самолета «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в поле в Новосибирской области, отправил прощальное СМС своей девушке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

«Мы падаем! Я тебя люблю!» — написал россиянин.

Ранее 12 сентября лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку на грунт недалеко от села Каменки в Новосибирской области. Известно, что борт летел из Сочи в Омск, но был вынужден экстренно сменить курс из-за отказа гидросистемы.

По данным Росавиации, на борту было 159 человек, в том числе 23 ребенка. В МЧС сообщили о 161 участнике рейса. Пять пассажиров обратились за медицинской помощью.

Один из пилотов воздушного судна Сергей Белов подчеркнул, что все находившиеся на борту люди живы и здоровы.