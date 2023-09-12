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09:41, 12 сентября 2023Путешествия

Появились кадры с места аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Опубликованы кадры с места аварийной посадки Airbus «Уральских авиалиний»
СюжетАварийная посадка самолета

Появилось видео с места аварийной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле в Новосибирской области. Ролик публикует МЧС России у себя в Telegram-канале.

На кадрах видно, как в передней, средней и хвостовой частях Airbus открыты аварийные выходы и выпущены надувные трапы. Рядом с пассажирским лайнером стоят пожарные машины, а также работники экстренной службы, пассажиры рейса и члены экипажа. Паники у людей нет.

Ранее 12 сентября стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги. После этого оно пропало с радаров. Уточняется, что на борту лайнера находились 159 человек, в том числе 23 ребенка.

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    Фариза Бацазова
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