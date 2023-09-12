Названы районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки

Est-a-Tet: минимальные цены на новостройки в Москве зафиксированы в Некрасовке

В августе районом с наиболее дешевыми квартирами в новостройках Москвы стала Некрасовка. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в компании Est-a-Tet.

Стоимость квадратного метра здесь оценивается в среднем в 204,4 тысячи рублей. Цена самого дешевого жилья в этом районе составляет 8 миллионов рублей. Причем самая дорогая квартира в этом районе стоит 20,3 миллиона рублей.

Следом за Некрасовкой идут Бибирево и Бирюлево-Восточное. Цены на квартиры в этих районах варьируются от 4,3 до 11,9 миллиона рублей в первом случае и от 16 до 23,9 миллиона — во втором.

В десятку районов Москвы с минимальной стоимостью первичного «квадрата» в новостройке также вошли Измайлово, Ховрино, Молжаниновский, Южное Бутово, Северный, Тропарево-Никулино и Дмитровский.

Ранее эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» отмечали, что за август в новостройках Москвы резко подорожали квартиры-студии — рост составил почти пять процентов, до 357,1 тысячи рублей за один квадратный метр. На этот тип жилья, по данным экспертов, приходится 20,5 процента предложения в столице, а по спросу они занимают второе место после однокомнатных квартир.