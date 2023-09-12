Путин: правительство занимается ситуацией с ценами на бензин

Президент России Владимир Путин рассказал о ценах на бензин в стране и заверил, что власти занимаются ситуацией, сложившейся вокруг этого. Об этом глава государства сообщил во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова приводит ТАСС.

«Правительство этим занимается», — заверил он и добавил, что кабмин должен своевременно реагировать в ситуации с ценами на топливо.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что виновниками нехватки бензина на юге России, начавшейся этим летом, являются недобросовестные участники рынка, которые пытаются создать искусственный дефицит.

Ситуация с бензином и дизельным топливом в России в последние недели ухудшается. О проблемах заявили десятки регионов по всей стране. Как писал недавно Telegram-канал Mash, дефицит дизеля и бензина на заправках начали ощущать и в центральных регионах.