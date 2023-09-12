Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:49, 12 сентября 2023Экономика

Путин рассказал о ценах на бензин

Путин: правительство занимается ситуацией с ценами на бензин

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал о ценах на бензин в стране и заверил, что власти занимаются ситуацией, сложившейся вокруг этого. Об этом глава государства сообщил во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова приводит ТАСС.

«Правительство этим занимается», — заверил он и добавил, что кабмин должен своевременно реагировать в ситуации с ценами на топливо.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что виновниками нехватки бензина на юге России, начавшейся этим летом, являются недобросовестные участники рынка, которые пытаются создать искусственный дефицит.

Ситуация с бензином и дизельным топливом в России в последние недели ухудшается. О проблемах заявили десятки регионов по всей стране. Как писал недавно Telegram-канал Mash, дефицит дизеля и бензина на заправках начали ощущать и в центральных регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    Путин высказался об Илоне Маске

    Стоянов раскрыл отношение к «Городку»

    ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

    Путин сравнил отечественные автомобили с Mercedes и Audi

    Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

    Пилот севшего в поле самолета раскрыл состояние пассажиров и экипажа

    Путин прокомментировал слова о связях Трампа с Россией

    Путин отметил отсутствие эффекта от применения ВСУ кассетных боеприпасов

    Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости