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10:30, 12 сентября 2023Экономика

Путин посоветовал бизнесменам вкладывать капиталы в России

Путин заявил бизнесменам, что капиталы надежнее вкладывать в России

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обратился к столкнувшимся с давлением на Западе бизнесменам, посоветовав им вкладывать капиталы в РФ. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России», — заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер отметил, что его совет распространяется на масштабные и инфраструктурные проекты, а также локальные проекты городского развития туризма. Комментируя текущую ситуацию, в которой оказались предприниматели, глава государства призвал их не наступать на одни и те же грабли.

Ранее президент России назвал отличие России от Запада.

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