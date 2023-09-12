Путин посоветовал бизнесменам вкладывать капиталы в России

Путин заявил бизнесменам, что капиталы надежнее вкладывать в России

Президент России Владимир Путин обратился к столкнувшимся с давлением на Западе бизнесменам, посоветовав им вкладывать капиталы в РФ. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России», — заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер отметил, что его совет распространяется на масштабные и инфраструктурные проекты, а также локальные проекты городского развития туризма. Комментируя текущую ситуацию, в которой оказались предприниматели, глава государства призвал их не наступать на одни и те же грабли.

Ранее президент России назвал отличие России от Запада.