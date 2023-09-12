Путин призвал подготовить план развития авиации на Дальнем Востоке

Путин призвал кабмин подготовить план развития авиации на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин призвал кабмин подготовить план развития и модернизации авиации на Дальнем Востоке к 1 марта 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

«Прошу правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона», — заявил глава государства во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, этот план должен будет охватывать улучшение стандартов для работы малой авиации, строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, а также поставку отечественных самолетов и вертолетов. «И, конечно, повышение доступности авиаперелетов, прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов», — добавил Путин.

Более того, российский лидер отметил необходимость наращивания пассажиропотока на внутренних рейсах в регионе минимум до четырех миллионов человек в год к 2030 году.

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