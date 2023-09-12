В ФРГ призвали партнеров передать Украине системы ПВО

Глава МИД ФРГ Бербок призвала партнеров передать системы ПВО Украине на зиму

Необходимо передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) перед зимним сезоном, призвала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит FAZ.

«Мы хотим увеличить количество IRIS-T в ближайшие месяцы. И мы хотим призвать наших партнеров передавать имеющиеся системы ПВО с учетом зимы — даже временно, если это необходимо», — сказала глава ведомства.

По ее словам, боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard немецкого производства также пользуются большим спросом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Запада больше оружия в рамках новых договоренностей. Он уточнил, что Киев получит больше зенитных самоходных установок.