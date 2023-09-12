Раскрыты траты на расширение транспортного коридора «Россия»

Хуснуллин: на расширение транспортного коридора «Россия» нужно 500 млрд руб.

На расширение транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока потребуется 500 миллиардов рублей до 2030 года. Сумму раскрыл вице-премьер России Марат Хуснуллин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Средства пойдут на поэтапное улучшение пропускной способности, строительство обходов городов и новых участков трасс. Так, от Башкирии до Пермского края и Екатеринбурга строится новый участок протяженностью 300 километров, а в 2024 году запланировано строительство обхода города Кемерово, рассказал Хуснуллин.

«У нас по факту трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока — она существующая. Мы сейчас занимаемся ее реконструкцией, расширением. У нас есть первая часть — это обходы городов, потому что когда транспорт заходит в города, жителям создаются неудобства. И транспорт сильно теряет скорость прохождения городов», — пояснил зампред правительства.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах построить в России новые скоростные автомагистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. Они также станут частью транспортного коридора «Россия», уточнил глава государства.

