Российские ученые провели первые анализы воды после сброса с «Фукусимы»

ВНИРО: российским рыбакам нечего опасаться после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Первые результаты анализов воды, сброшенной в океан с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», показали, что российским рыбакам нечего опасаться. Об этом сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилл Колончин, передает «Прайм».

По словам Колончина, результаты анализов, в том числе тканей рыб, показали хороший результат. «И наши ученые в рыбохозяйственной науке прогноз дают достаточно хороший. Не знаю, как у японцев, а у российских рыбаков все будет в порядке. И у нас на столах тоже», — заявил ученый.

Колончин добавил, что российское научно-исследовательское судно в первый день после начала сброса вышло из Владивостока по поручению главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Экспедиция должна закончиться в конца сентября.

Ранее стало известно об уровне трития в российских водах после сброса с «Фукусим-1». Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что признаков повышения уровня вещества в российских территориальных водах не зафиксировано.