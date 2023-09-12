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13:37, 12 сентября 2023Экономика

Российские поставщики удобрений отказались от скидок для Индии

Reuters: российские поставщики удобрений отказались от скидок для Индии

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В августе 2023 года российские экспортеры удобрений прекратили предлагать индийским покупателям удобрения, такие как диаммонийфосфат (DAP), по сниженным ценам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Если раньше скидки на DAP для индийских покупателей достигали 80 долларов за тонну, то в настоящее время российские поставщики отказываются предоставлять дисконт даже в размере пяти долларов. Сейчас средние отпускные цены на этот вид продукции составляют примерно 570 долларов с учетом фрахта, что соответствует стоимости удобрений, предлагаемой другим азиатским покупателям, уточнил представитель одного из индийских импортеров. По итогам августа стоимость карбамида от российских поставщиков выросла с 300 долларов за тонну до 400 долларов, добавил сотрудник другой индийской компании.

Отказ от предоставления скидок был обусловлен сокращением глобальных поставок. Закупки удобрения по рыночной стоимости могут увеличить затраты Индии на импорт и оказать дополнительное давление на власти азиатской страны из-за необходимости выделения госсубсидий в качестве меры поддержки местных импортеров, предупредили собеседники агентства.

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По итогам 2022-2023 финансового года, завершившегося 31 марта, поставки российских удобрений на индийский рынок увеличились на 246 процентов и достигли рекордной отметки в 4,35 миллиона тонн. Важным фактором резкого прироста стали предоставляемые скидки для местных покупателей. Торговые привилегии касались в том числе комплексных минеральных удобрений, карбамида и диаммонийфосфата.

Ситуацию с отказом российских компаний от предоставления скидок может дополнительно усугубить намерение Китая сократить поставки удобрений за рубеж из-за резкого роста цен на эту продукцию. В начале сентября в местных портах было задержано в общей сложности около полумиллиона тонн карбамида, что вызвало обеспокоенность у представителей индийской промышленности в связи с важностью азотных удобрений для выращивания сельскохозяйственных культур.

В середине июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве сообщила о решении российских властей ввести новый сбор вместо экспортной пошлины на удобрения в связи с низкими поступлениями в бюджет. В качестве замены может выступить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) либо налог на дополнительный доход.

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    Анатолий Акулов
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