В России раскрыли секрет внезапного укрепления рубля

Аналитик Церазов: ожидание роста ключевой ставки укрепило рубль

На внезапное укрепление рубля к доллару повлиял ряд факторов, включая ожидание повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ), рост предложения валюты от экспортеров и позитивные новости по внутренней статистике, заявил финансист Константин Церазов. Его слова приводит «Прайм».

Эксперт назвал отметку в 100 рублей за доллар критической для российских властей. На этом фоне они сделают все возможное, чтобы избежать реализации этого «крайне нежелательного» сценария, предположил аналитик.

Укреплению рубля будет способствовать в том числе увеличение выручки российских экспортеров на фоне роста мировых цен на нефть и сокращения дисконта между Brent и Urals. Этот фактор поможет нарастить объемы валютного предложения на внутреннем рынке. Кроме того, в настоящее время аналитики ожидают ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое пройдет 15 сентября, уточнил Церазов.

Если же российские власти введут дополнительные меры по ограничению оттока капитала, стабилизация курса рубля продолжится в ближайшие месяцы, а доллар может ослабнуть до «знаковой» отметки в 90 рублей в течение следующих нескольких недель. «Возвращение российского бюджета к профициту, а также возможное введение лимитов на перевод за рубеж средств в рублях, к которому призывает глава ВТБ Андрей Костин, окажут российской валюте дополнительную поддержку», — резюмировал эксперт.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на опрос экономистов сообщили, что к концу 2023 года курс доллара будет находиться в пределах 85-90 рублей. К этому времени российские компании должны будут нарастить объемы экспорта, а ЦБ, скорее всего, дополнительно повысит ключевую ставку. Кроме того, укреплению нацвалюты могут поспособствовать эффект так называемых «ножниц Кудрина». В этом случае часть налогов будет начислена по слабому курсу рубля, но в момент уплаты он окажется более сильным. В итоге экспортерам придется продавать больше валюты для выплат в бюджет, что приведет к ослаблению доллара.