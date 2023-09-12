Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:31, 12 сентября 2023Экономика

В России раскрыли секрет внезапного укрепления рубля

Аналитик Церазов: ожидание роста ключевой ставки укрепило рубль
СюжетКурс доллара:

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

На внезапное укрепление рубля к доллару повлиял ряд факторов, включая ожидание повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ), рост предложения валюты от экспортеров и позитивные новости по внутренней статистике, заявил финансист Константин Церазов. Его слова приводит «Прайм».

Эксперт назвал отметку в 100 рублей за доллар критической для российских властей. На этом фоне они сделают все возможное, чтобы избежать реализации этого «крайне нежелательного» сценария, предположил аналитик.

Укреплению рубля будет способствовать в том числе увеличение выручки российских экспортеров на фоне роста мировых цен на нефть и сокращения дисконта между Brent и Urals. Этот фактор поможет нарастить объемы валютного предложения на внутреннем рынке. Кроме того, в настоящее время аналитики ожидают ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое пройдет 15 сентября, уточнил Церазов.

Материалы по теме:
Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
Что такое цифровой рубль простыми словами?Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
7 августа 2023
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
2 июля 2023

Если же российские власти введут дополнительные меры по ограничению оттока капитала, стабилизация курса рубля продолжится в ближайшие месяцы, а доллар может ослабнуть до «знаковой» отметки в 90 рублей в течение следующих нескольких недель. «Возвращение российского бюджета к профициту, а также возможное введение лимитов на перевод за рубеж средств в рублях, к которому призывает глава ВТБ Андрей Костин, окажут российской валюте дополнительную поддержку», — резюмировал эксперт.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на опрос экономистов сообщили, что к концу 2023 года курс доллара будет находиться в пределах 85-90 рублей. К этому времени российские компании должны будут нарастить объемы экспорта, а ЦБ, скорее всего, дополнительно повысит ключевую ставку. Кроме того, укреплению нацвалюты могут поспособствовать эффект так называемых «ножниц Кудрина». В этом случае часть налогов будет начислена по слабому курсу рубля, но в момент уплаты он окажется более сильным. В итоге экспортерам придется продавать больше валюты для выплат в бюджет, что приведет к ослаблению доллара.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын приехал в Россию. Что он обсудит с Путиным и почему за его визитом следит весь мир?

    Wi-Fi появился во всех московских школах

    Греф заявил о недооцененности рубля

    Путин оценил работу закона об иноагентах фразой «мы вообще никого не гребем»

    Эстония и Латвия присоединятся к системе ПВО Евросоюза

    Тело второй жертвы убийцы нашли в московской квартире

    В России отреагировали на изъятие личных вещей граждан в ЕС

    На Украине бывшего священника задержали за вывоз уклонистов за границу

    В офисе Зеленского назвали слабое место Китая

    Россияне назвали лучший город для спокойной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости