Шведский аналитик Берн назвал сдачу украинской армии вопросом времени

Шведский аналитик Ларс Берн назвал сдачу украинской армии вопросом времени. Об этом сообщает swebbTV.

«Сильно раздутое наступление, осуществленное с использованием западного оружия, потерпело фиаско», — сказал он.

По его словам, западные СМИ, заметив малейший успех Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремятся раздуть его до уровня большого достижения. Аналитик считает, что Киев преуспевает только в пропагандистской деятельности на Западе.

Ранее Берн предрек начало масштабного конфликта из-за ненависти Запада к России. По его словам, западные политики ослеплены ненавистью к России. «Это уже война, но это прокси-война между Россией и НАТО, в которой альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ <...> Это настолько морально предосудительно, насколько это возможно», — отметил он.