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20:21, 12 сентября 2023Наука и техника

Apple представила новое поколение часов

Корпорация Apple представила Watch Series 9

Фото: Apple

Корпорация Apple на ежегодной презентации представила новое поколение часов Watch. Трансляция мероприятия доступна на сайте компании.

Apple Watch Series 9 получили новый процессор. По утверждению производителя, чип стал быстрее в среднем на 50 процентов, а задачи, связанные с машинным обучением, выполняются вдвое быстрее. Как и раньше, время автономной работы составит 18 часов.

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Экран часов имеет яркость 2000 нит — вдвое выше, чем у прошлогодних Series 8. Также часы научились отслеживать новый жест — двойной тап, при котором выполнять команды на часах можно, не касаясь экрана.

Apple Watch Series 9 в алюминиевом корпусе будут выпускаться в пяти цветах: ярко-розовом, розовое золото, серебряном, синем и красном. Также будет доступна модификация в стальном корпусе, которая выпускается в золотом, серебряном и розовом цветах.

Продажи Apple Watch Series 9 начнутся 22 сентября по цене от 399 долларов.

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    Геннадий Сходненский
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