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14:02, 12 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили боеприпасы украинских морпехов на территории ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады ВСУ в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтоженный объект находился в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой народной республики (ДНР).

Помимо этого, за минувшие сутки на южнодонецком направлении были поражены места дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. Суточные потери украинских войск за минувшие сутки на указанном направлении составили до 140 человек, уточнил представитель военного ведомства.

Ранее Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ под Донецком. Украинские военнослужащие попытались прорвать оборону неподалеку от Водяного и Красногоровки. Они были отброшены подразделениями «Южной» группировки российских войск.

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    Алан Босиков
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