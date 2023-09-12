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19:55, 12 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка выплатит компенсацию за покусанного ее собакой мальчика

На Урале прокуратура взыскала компенсацию с хозяйки собаки, напавшей на мальчика

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На Урале прокуратура взыскала с хозяйки собаки, напавшей на 10-летнего подростка, компенсацию морального вреда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, днем 30 мая мальчик гулял с другом около водоема. Там на него напала собака и покусала. Потерпевшего доставили в больницу с рваными ранами. Сейчас ребенок уже дома.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. Теперь хозяйка собаки должна будет выплатить семье 55 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что под Нижним Новгородом собака породы американская акита, владельцем которой является депутат Кстовского района Федор Зимин, сбежала с участка и жестоко искусала женщину.

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    Екатерина Власова
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